Se llama Hans Christian Esparza, es peruano y mide 1,06 metros de estatura. Pero todos, desde que se inició en el circo, y luego desde que lo vieron por primera vez en “Morandé con Compañía”, hace más de 15 años, lo conocen como Miguelito.

El comediante de 37 años fue confirmado por Canal 13 como el nuevo integrante de «Tierra Brava», donde se encerrará junto con otros 15 famosos para convivir en un entorno de campo y con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez.

“Estoy con un poco de miedo porque la exposición en los realities es muy cuática. Además voy a ser la primera persona de talla pequeña en un reality y es una gran responsabilidad”, admite el participante.

Según Miguelito, entrar al reality es una oportunidad única para desafiarse a sí mismo. “Quiero ver de qué estoy hecho. Me da curiosidad saber si soy capaz, si voy a poder estar en un encierro sin teléfono, sin poder ver fútbol y compitiendo de igual a igual con gente de talla normal”, indica.

Sobre las competencias señala que “como sea, no me voy a rendir, no me voy a achicar ante nada”, asegura el participante, agregando que su única debilidad es el agua.

Miguelito admite que tiene un fuerte carácter. “Tengo mal genio, y espero que no se me salga. Soy enojón en mi casa, pero acá voy a estar en casa ajena y voy a tratar de calmarme porque no todo el mundo entiende. Me molesta cuando me sacan temas personales, como hablar de mi vida familiar. También me molesta el cahuín, que se comente por ahí que tal persona dijo esto o esto otro. A mí me gusta que si alguien tiene que decirme algo, me lo diga a la cara, y se aclara todo al tiro. Quiero llevar la fiesta en paz”, señala.

Por otro lado, aunque lleva varios años de relación estable, se sabe coqueto y enamoradizo. “Soy medio picaflor, en el sentido en que me gusta decirle cosas lindas a las mujeres, espero que no lo tomen mal. Pero tengo mujer y tengo que portarme bien, espero. Lo que me gustaría es hacer amistades, pasarlo bien, no entro con otras intenciones”, promete.

Los confirmados hasta ahora

Miguelito se convierte así en el noveno confirmado del reality, y se suma a Junior Playboy, Eva Gómez, Pamela Díaz, Jhonatan Mujica, Valentina Torres (“La Guarén”), Azzartt Maveth (“La tía de la micro”), “El futuro fuera de órbita” y Camila Campos (Camilísima) como parte de los participantes del reality que comienza el próximo domingo 1 de octubre a las 22.00 horas.

“Tierra Brava… cosechas lo que siembras” emitirá su primer capítulo el domingo 1 de octubre a las 22.00 horas, por las pantallas de Canal 13.