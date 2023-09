Comparte

Hace unos días, Memo Bunke utilizó sus redes sociales para informar que sufrió de un accidente que lo mantuvo hospitalizado en la Posta Central.

Bajo esa línea, y hace tan solo horas, el comediante volvió a actualizar su estado de salud, esta vez con más información sobre la condición que sostiene.

«Hola chiquillos, aquí les habla Memo Bunke, aquí les habla el hue… de la mala suerte (…) pero bueno, hay que darle no más y seguir», dijo mediante un video.

Así, explicó que fue intervenido de la mano, operación que, según asumió, lo mantiene con un poco de dolor.

Sin embargo, el registro tiene otra finalidad: Memo Bunke necesita donadores de sangre.

“Hago este video porque necesito dadores de sangre. Me pidieron y no he podido conseguir. Así que si alguien quiere ir a donar sangre a la Posta Central, a nombre de Guillermo Alburquenque, que soy yo, sería súper bueno. Donar sangra es dar vida”, dijo.

Además, agradeció a quienes pueden prestarle ayuda. “Un abrazo grande, y un abrazo más grande todavía aquellos que puedan ir, ya saben, a la Posta Central a mi nombre”.

Revisa el registro acá: