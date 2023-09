Durante la madrugada de este lunes, el exparticipante de Gran Hermano, Lucas Crespo, sufrió un violento asalto.

Así lo informó mediante su cuenta de X (anterior Twitter), donde alertó que le quitaron el celular.

«Amigos, el día de hoy me asaltaron en Bellavista con pistola y me quitaron el teléfono estando abierto», escribió.

Además, alertó que no tiene acceso a ninguna red social «porque las tengo con doble verificación», lo que garantiza mayor seguridad.

«Por ende si les escriben o suben cualquier cosa sepan que no soy yo. Abrazo y anden con cuidado», concluyó.

