Hace pocas horas, Canal 13 confirmó la participación de Luis Mateucci en su programa “Tierra Brava”, lo cual generó varias reacciones.

Esto, porque el argentino tenía un incipiente romance con Daniela Aránguiz, la exesposa de Jorge Valdivia.

Si bien, ella había comentado que si él entraba lo hacía soltero, ahora reveló parte de lo que le habría dicho a su “amigo especial”.

“Yo estaba saliendo con Mateucci. Lo estaba pasando chancho, porque me encantaba salir con él. Salíamos a bailar, a comer, viajábamos, fuimos a Brasil, Argentina, para todos lados”, comenzó diciendo Aránguiz en Zona de Estrellas.

Tras ello, enfatizó en que nunca le pusieron nombre a su relación, pero que él le habría pedido un tiempo, para así ser parte de este nuevo espacio.

“Cuando me cuenta que le ofrecen el reality me dijo ‘démonos este tiempo”, le digo ‘no. No hay tiempo. Usted entra solterito, agárrese las minitas que quiera, libre sin culpa y después cuando usted salga ahí veremos si yo quiero estar contigo’”, detalló.

Finalmente, aprovechó el espacio para bromear con la situación y les preguntó a sus compañeros del panel si les gustaría verla de nuevo con los “cachos”, haciendo alusión a las infidelidades del Mago Valdivia.