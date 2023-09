Comparte

En el último episodio de “El Purgatorio” participó como invitado Arturo Longton y se enfrentó a Angélica Sepúlveda, con quien compartió en un espacio de telerrealidad.

Al igual que en esa instancia, los chicos realities tuvieron algunos cruces y se dijeron un par de duras verdades.

Asimismo, el expanelista de Gran Hermano se refirió a su enemistad con Jani Dueñas y Belenaza, quienes lo han mencionado en algunas de sus rutinas.

En primera lugar, se refirió a Jani y dijo lo siguiente: “No las pasó, Jani Dueñas es la de la cocina, una vez que estuvo en el Festival de Viña y tiró un par de tallas… a mí cuando me tratan de flojo me resbala, pero cuando me tratan de tonto es como un ají en la raj…”.

Luego, tiró sus dardos a Belenaza y recordó su paso por el Festival de Viña, donde se bajó del escenario en medio de las pifias del público.

“Yo me colgué de su fama, yo le tiré un par de cosas porque a mí ella realmente nunca me cayó muy bien y ese día la sentía muy petulante, muy agrandada y el karma nunca perdona en la vida, y ese día no perdonó y la Quinta la castigó”, cerró.