Luis Mateucci habló sobre su relación con Daniela Aránguiz antes de ingresar a «Tierra Brava», el nuevo reality de Canal13.

«Entro con el corazón un poco complicado, estoy soltero pero si con el corazón complicado porque tengo una persona afuera que quiero y adoro, de verdad le tengo mucho cariño y respeto», explicó el modelo en conversación con T13 sobre su relación con la panelista de Zona de Estrellas,

Junto con lo anterior, destacó: «La Dani para mí en este último tiempo estuvo muy presente en mi vida. Todo arrancó como una amistad y después arrancó una relación que no le pusimos nombre pero si tenemos una relación muy de compañeros, es algo muy hermoso, entonces son sentimientos encontrados porque uno entra al reality con alguien fuera que por más que no le hayamos puesto nombre le tengo mucho aprecio».

Además, el modelo señaló que cuenta con el «apoyo incondicional» de Aránguiz en este nuevo paso televisibo. «Ella me miraba en los otros realitys y le gustó el Luis Mateucci de los realitys y no quiere por nada del mundo cambie mi personalidad o mi forma de ser, quiere que lo de todo», aseguró.

Sobre la posibilidad de que ambos encuentren el amor en otras personas, Mateucci señaló: «Si me entero de que paso algo afuera, me molestaría mucho o quizás no molestar pero si doler mucho pero me dejaría el camino abierto .. no no (entre risas)».