Una vez más las reacciones de los seguidores de Gran Hermano se tomaron las redes sociales.

Esto, porque se viralizaron unos videos donde se le ve a Sebastián Ramírez criticando la vida amorosa de Catalina Salazar, más conocida como Icata, con sus compañeras de pieza.

Al comienzo el chico reality pone sobre la mesa que la streamer es asexuada, puesto que le habría comentado que lleva mucho tiempo sin tener una pareja.

Frente a ello, las demás respondieron de forma muy cortante y le dijeron que estaba bien si es que ella no quería estar con nadie.

Tras ello, el jugador continuó opinando y sostuvo que era “rara” “le presentas a Vegeta o Kakaroto, se los hace pebre. Qué loco igual, la onda”.

“Pero, ¿qué sabes tú si ella es asexual o no?”, le contestó Fran Maira.

“Porque se cacha, es arisca, se le cacha. Yo cacho a las personas ariscas (…) no le gusta, imagínate, a mí me dijo que no tenía una relación como hace diez años. Que no está ni ahí, no le gusta. Cuático”, sostuvo Sebastián.

Luego, Alessia agregó que era bacan que fuese así y que estaba “perfecta sola”.

“Está perfecta sola. Imagínate, ahora, una persona normal, ¿tú crees que haces eso? 10 años sin nada, a tus 27 años. Estamos hablando que casi desde los 19 años no pasa nada”, continuó Ramírez.

Asimismo, agregó “una vez ha tenido un puro pololo, hasta los 19 o 20, y la mina tiene casi 30, Igual es heavy, yo nunca había pensado que existía una mina, una persona… diez años sin meterle”.

Finalmente, Fran Maira no quiso seguir con la conversación y le dejó en claro a su compañero que Icata tenía su onda.

Sin duda las palabras de Sebastián generaron varias reacciones entre los cibernautas, quienes lo criticaron duramente por su forma de ser y por hablar de una mujer.

“Cada día más insoportable”, “El anormal sos vos”, “Que hue… tan despreciable”, “No llega ni siquiera a ser un humano este asqueroso”, “que enfermo”, fueron algunos de los comentarios que le escribieron.