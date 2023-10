Comparte

El animador Kike Morandé participó en el podcast «La Hora de tu Podcast», en donde fue consultado por el nuevo reality de Canal 13, en donde lanzó un duro comentario en contra de uno de los participantes.

La situación se dio luego de que Willy le consultara por Miguelito, ex «Morandé con Compañía», que actualmente es un concursante del encierro, donde el empresario señaló que «capaz que gane«.

Tras esto, el conductor reveló qué fue lo que le dijo Pamela Díaz previo a ingresar al reality de la exseñal católica.

«Yo le pregunté a la Fiera, le dije ‘Pame, ¿vas a dormir en la pieza con más gente?’. Y me dijo ‘no, no, no… esto no es un tren popular. Yo no pienso«, desclasificó Kike.

«Es muy fome (…) muy malo»

Frente a esto, expuso su teoría: «La van a meter en la pieza con todos seguramente, y le van a mandar un california para que le jotee«.

Fue en este momento en donde Dj Lobito intervino: «Junior va con todo, dijo que la iba a conquistar«, frase que generó una reacción de Kike Morandé.

«Junior es muy fome, muy malo para la Pamela«, expresó Kike, para luego argumentar sus palabras: «A ella le tienen que llevar un hue… más buenmozo, si no va a volver invicta. La virginidad no la pierde en Perú si le mandan a Junior Playboy. Es simpático, pero no para comerse a la Pamelita. Con todo respeto«, finalizó.