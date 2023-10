Comparte

El pasado jueves en Gran Hermano se vivió un nuevo cara a cara, el cual se produjo entre Fran Maira y Constanza Capelli.

La situación se produjo en medio de una dinámica, en donde Fran hizo que la bailarina pasara al trono, para increparla por los «incómodos momentos» que han pasado en la casa, como las discusiones en las fiestas de los viernes.

Si bien Constanza asumió su responsabilidad frente a este descargo, lo hizo lanzando un ácido mensaje a su compañera.

«Es cierto, pero no sólo en las fiestas puesto que si algo me molesta lo digo en la cara. No ando diciendo cosas por detrás, prefiero decirlo en la cara a diferencia de usted (…) yo prefiero ser más frontal que andar tirándola por debajo, como lo haces tú«, afirmó Coni.

Sin embargo, el intercambio de ambas no finalizó allí, pues luego continuaron intercambiando palabras cuando se fueron a sentar.

El intercambio de Coni y Fran

«Irse porque te eliminó el público no es porque no te quieran en la casa, y como tú no sabes, pues llevas cuatro meses adentro, hablas de cosas que no sabes y si vieras las cosas de afuera, te daría vergüenza«, fue parte de lo que espetó Fran Maira.

Frente a esto, Coni le respondió: «Me quieren, tú lo sabes (…) por algo sigo acá». Estas palabras fueron recogidas por Fran, quien le volvió a responder: «Gracias a la gente es porque tú sigues acá (…) y a ti no te interesa la gente, entonces, eso es grave«.

La situación finalizó luego de que el líder de la semana, Sebastián Ramírez, solicitara que continuaran con la dinámica.