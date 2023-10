Comparte

“De ídolo a niño rata”. Daniela Aránguiz apuntó contra Jorge Valdivia, recordándole que, supuestamente, no paga la pensión alimenticia, luego que el ‘Mago’ utilizara sus redes sociales para defender a Maite Orsini, a quien la ex Mekano trató de “cornuda”.

Este lunes, Valdivia publicó a través de una historia de Instagram: “Pasados los días y después de tantas nuevas conquistas que me sumaron y que Daniela haya tratado de cornuda a Maite, solo decir que no tengo nuevas conquistas y que Maite no es cornuda”.

“Solo te pido que dejes tranquila a las personas que no pertenecen a tu mundo de chismes (…) el tiempo me enseñó que es violento cuando tratan de cornuda a otra personay peor aun cuando no lo es”, agregó el ex futbolista.

Aránguiz reaccionó rápidamente a las palabras del ex seleccionado, acusándolo de no pagar la manutención de sus hijos.

“Realizar una transferencia tarda un minuto. Hacer un post de insta, conociendo tu poca capacidad de redacción, 20 min. 8 meses sin pagar pensión. 8 meses de influencer ¿Qué es más importante?”, fue el recado que dejó la panelista de Zona de Estrellas.

“De ídolo a niño rata ¡pena!”, cerró Aránguiz.