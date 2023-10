Comparte

Jorge Valdivia salió a desmentir a Daniela Aránguiz, luego que la ex Mekano apuntara de “cornuda” a la diputada Maite Orsini; esto, tras informarse una supuesta infidelidad que Valdivia habría cometido en una discoteque.

Todo comenzó hace algunos días en Zona de Estrellas, programa en donde se especuló de una infidelidad de Valdivia hacia Orsini. Momento en que Aránguiz arremetió con todo contra la parlamentaria, a quien le envió un potente mensaje:

“Te fuiste a dormir a mi casa en Brasil, Maite. Dormiste en mis sábanas, te secaste el cuerpo con mis toallas y quizás ocupaste mis pijamas. Así que de que estás con Jorge, lo estás. Y ahora, la cornuda eres tú”, comentó.

Precisamente estos son los dichos de los que se pronunció el ‘Mago’.

“Pasados los días y después de tantas nuevas conquistas que me sumaron y que Daniela haya tratado de cornuda a Maite, solo decir que no tengo nuevas conquistas y que Maite no es cornuda”, comenzó indicando el ídolo deportivo.

“Si cometí errores, ya están enterrados y consecuencias tuve suficientes”, agregó.

Valdivia también le pidió a Aranguiz “que dejes tranquila a las personas que no pertenecen a tu mundo de chismes. Y a los portales, decirles que si van a llamar a alguien de cornuda, hágalo con seriedad. No sean básicos”.

“Solo subo esta minúscula historia porque el tiempo me enseñó que es violento cuando tratan de cornuda a otra persona y peor aun cuando no lo es”, culminó Valdivia.