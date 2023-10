Comparte

Este martes Angélica Sepúlveda sorprendió en las redes tras confirmar una noticia que había revelado hace poco: regresará a los realities.

Recordemos que hace unos días señaló que esperaba «el permiso de su papis» para dar el sí, lo cual finalmente ocurrió.

«Ya chiquillos y chiquillas lindas, mis papis dieron el visto bueno, quedé hasta sorprendida porque sentí que se alegraron con la noticia«, inició comentando la ex «1810».

Luego prosiguió: «Me dijeron que vaya a ganar, que ellos me apoyan en todas las decisiones que tome y que no me preocupe dentro del encierro por el qué dirán, pues saben que es un show televisivo y ellos me quieren ver en 10 realitys más».

Sin embargo, no terminó de precisar si tenía en la mira Tierra Brava o Gran Hermano, aunque por los programas en los que ha participado, los cibernautas sostienen que ingresará al espacio de Canal 13.

