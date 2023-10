Comparte

En la última transmisión de Gran Hermano, algunos de los exparticipantes del encierro se hicieron presentes en el set, luego de que se realizara una votación para ver cuál de ellos reingresaría al espacio.

Fue bajo este contexto en donde realizaron un cara a cara, nada más y nada menos que Fernando ‘Bambino’ y Raimundo, ambos exconcursantes que tuvieron un affaire con Alessia.

El intercambio de Bambino y Raimundo

«Mucho gusto, no te conocía. Te deseo lo mejor si te toca entrar, aclararte que lo mío que pasó con Alessia es una etapa cerrada, te deseo lo mejor con ella, y si te resulta bien y si no, bien también», inició comentando Fernando, de manera bastante respetuosa.

Luego añadió: «No olvidemos que esto es un juego, y si te toca ir, aprovecha tu oportunidad, creo que todos nos merecemos una segunda oportunidad, y dale con todo».

Tras esto, tocó el turno de Raimundo: «Tampoco te conozco, por ahí he escuchado algunos comentarios, donde se han dado a conocer un poco tus valores como persona, pero realmente yo no te conozco a ti, por lo mismo, hay que darse el tiempo cada uno para conocerse».

«No te conozco como persona»

El rubio luego prosiguió: «Si tú estás bien, y yo estoy bien, se va a mantener todo tranquilo adentro, y también había escuchado que querías dejar algunas cagadas por ahí… vender el anillo…«, señalando que desconocía las intenciones de Bambino, en caso de que ingresara a la casa.

«Solo he escuchado de ti ciertas cosas que no han sido de mi agrado, pero por lo mismo, no te conozco como persona«, precisó Raimundo.

Ante esto, Fernando señaló que no le interesa ir por Alessia ni por Rai, sino que tenía en la mira a Sebastián.

«Yo le deseo lo mejor a todos adentro, solamente voy con una persona en la mira y no eres tú ni Alessia, es el Seba«, finalizó Bambino.

