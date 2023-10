Comparte

Belén Mora es muy activa a través de sus redes sociales y acostumbra a compartir gran parte de su vida por ese medio.

Esta vez no fue la excepción, puesto que la humorista aprovechó el espacio para relatar un complicado episodio de violencia que vivió en la calle con su hijo pequeño.

“Voy con mi hijo en el coche, está durmiendo menos mal, y hace un rato una persona me empujó a propósito. Un hombre, grande. Me empujó el hombro y me dijo: ‘Me das asco’. Para que entiendan el nivel de hate (odio) que tiene alguna gente”, comenzó diciendo.

Tras ello, expuso “me sentí muy indefensa me sentí muy indefensa, muy en peligro. Y me dio mucha pena, porque algunas personas vieron eso y no hicieron nada”.

En la misma línea, invitó a sus seguidores a que cuando vean alguna situación así intervengan y ayuden.

Finalmente, aprovechó el espacio para concluir con una frase de Regina Gorge de la icónica película “Chicas Pesadas” que dice lo siguiente: “¿por qué estás obsesionada conmigo?”.