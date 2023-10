Comparte

Un tenso encontrón tuvo Pamela Díaz y Daniela Castro en el último capítulo de «Tierra Brava». Todo empezó porque Miguelito festinó con la mordedura que le dio el burro de la estancia a Junior Playboy.

En la cocina de la casona, Miguelito señaló que «muy bien el burro, lo voy a felicitar. Le voy a llevar comida».

Esto fue escuchado por la ex MasterChef, a quien no le parecieron los dichos, diciendo que “escuchar ‘qué bueno que lo mordió’ es inhumano”.

Frente a esto, la Fiera le pidió la rubia que diera el nombre de la persona que había dicho eso, pero la cocinera no quiso responder directamente.

«¡No sé cuál! Pero, Pame, me sentía mal. Colapsé con el grito ¿Tú te puedes poner en el lugar del otro?«, le dijo Castro a Díaz.

“Pero acusar a todo un grupo…”, le retruco la morena. «Fue uno de los tres», respondió Dani, quien apuntó a Miguelito, Jonathan y Pamela de estar en la cocina en ese momento.

”Estás haciendo un cahuín”, la cuestionó Pamela. “Chao, Dani, no me parece tu actitud”, agregó. Ante esto, la chef le dijo lo mismo: «A mí tampoco me parece la tuya».

“Si vas a acusar a alguien se dice nombre y apellido”, apuntó Pamela.

El último en intervenir fue Miguelito, quien apenas abrió la boca, Daniela gritó: «¡Miguelito, ya basta, que me tenís chata!».

Revisa el momento: