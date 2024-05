Un sacerdote en Estados Unidos, Pensilvania, le sustrajo a su iglesia más de 40 mil dólares en depósitos para jugar Candy Crush y Pokemon GO.

El cura, de nombre Lawrence Kozak, sufrió el arresto por parte de la policía de la ciudad estadounidense, y enfrenta cargos por robo y estafa, por lo que se encuentra en prisión preventiva.

Por su parte, el religioso usó el dinero de los feligreses utilizando el cargo de su tarjeta de crédito, donde perdió el dinero.

Asimismo, se le acusa al líder de la Parroquia Santo Tomás Moro, a que nunca devolvió el dinero de todas las transacciones las realizó a través de la cuenta del centro religioso

Lo cierto es que todas las transacciones las realizó a través de la cuenta del centro religioso, a lo que se informó que nunca devolvió el dinero.

Según información de la cadena CBS, se trató de una investigación de meses por parte de la policía de aquel estado, por elevados montos que traspasó hacia la compañía Apple.

Bajo ese contexto, se determinó que llegó a gastar sobre los 41.000 dólares (casi 40 millones de pesos chilenos) entre los años 2023 y parte de 2024.

Además, las autoridades señalaron que el sacerdote había realizado más de 3.000 transacciones en los últimos meses, todas destinadas a juegos en línea.

En su defensa, el abogado de Kozak señaló que “estaba seguro de que los gastos los estaba realizando con su tarjeta personal, porque desconocía cómo habían llegado a la iglesia”.

Del mismo modo, la policía de Pensilvania acusa al religioso de “utilizar tarjetas de crédito con el propósito de obtener propiedad o servicios utilizando fondos parroquiales”.

A lo que agregó que se trataría de “una cantidad astronómica de transacciones de Apple”, las que serían propias de juegos de dispositivos móviles.

Embreeville Criminal Investigation Unit has charged Lawrence Kozak Jr. in connection with funds being used inappropriately from St. Thomas More Parish. pic.twitter.com/vSptYcLi38