La destacada periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, anunció una importante noticia relacionada a su futuro laboral.

Esto, porque mediante su cuenta de Instagram informó que se despide de Zona de Estrellas «para emprender nuevos desafíos».

«Me voy agradecida de Zona Latina, que me invitó a ser parte de este proyecto desde su inicio», escribió.



Ante ello, Gutiérrez expuso que «todos sabemos que es muy difícil compatibilizar la maternidad y la vida laboral y, en este canal, pase una de las mejores etapas de mi vida que fue mi embarazo y en mi post parto, siempre me hicieron saber que mi puesto me estaba esperando y así fue»

«Siempre que tuve un problema, la respuesta fue ‘tranquila, no te preocupes'», añadió.

Agradecimiento a sus compañeros

En ese sentido, la comunicadora envió un mensaje a cada uno de sus compañeros, con quien tuvo la labor de compartir en el espacio.

Por ejemplo, en el caso de Daniela Aránguiz, aseguró que «derribaste todos mis prejuicios. Generosa, leal y guerrera».

