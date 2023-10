Comparte

Esta semana se pudo ver a Miguelito muy enojado en la casona de Tierra Brava, puesto que no le gustaría el trato que estaría recibiendo de sus compañeros.

Respecto a ello, el humorista en la nominación encaró a su compañero Junior Playboy, puesto que aseguró que lo trataría como una mascota.

Asimismo, emplazó a Fabio Agostini, quien también le haría unas bromas que no son de agrado.

Sin embargo, al parecer Miguelito ya los habría perdonado, puesto que después de la expulsión de Azzart Maveth se pudo ver que el chico reality le pidió hablar con el fin de que hicieran las pases.

“Si es por el cara a cara, me parece que el enojo es un poco tonto. Como tú dijiste, lo del cara a cara queda ahí”, comentó Miguelito.

Tras ello Fabio le dijo “me pareció un poco destructivo. Si a mí me dicen: ‘Fabio, no me bromees más’, porque me ha pasado, yo no lo bromeo más”.

En la misma línea, Miguelito le recordó que prefería que lo molestara cuando estaban los dos solos.

Luego, Fabio le sacó en cara que él también lo habría molestado en algunas ocasiones con que era muy grande y no tenía cerebro.

Finalmente, ambos se pidieron disculpas por las tallas que se habrían dicho y tomaron la decisión de dejar atrás sus conflictos.