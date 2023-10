Comparte

Junior Playboy, hasta el momento, ha sido el jugador más conflictivo al interior de Tierra Brava, el reality de Canal 13, en donde comparte con destacados rostros.

Uno de los que se ha quejado de su comportamiento ha sido Miguelito, quien lo ha encarado en más de una oportunidad por sus constantes bromas sobre su estatura.

Ahora se produjo un nuevo cruce, luego de que se encontraran en el ‘Cara a Cara’, en donde Miguelito nominó al influencer, por las constantes molestias.

«Espero que se comporte como hombre adulto y no se haga el chistoso como siempre lo hace«, soltó el ex «Morandé con Compañía» sin muchas vueltas.

Luego continuó: «No estoy dispuesto a seguir aguantando a alguien que se pase por la raja a todo el mundo porque cuando yo llegué empezó a tratarme de mascota y yo aquí no vine a ser mascota de ningún pelagato«.

Por último, realizó una fuerte amenaza, la cual iba dirigida a la producción: «Yo veo una falta de respeto más y renuncio al programa. Es él o soy yo«.

¿Qué respondió Junior Playboy?

Frente a estas palabras, el influencer no se quedó en silencio y replicó a las serias acusaciones de Miguelito, desmarcándose de haberlo tratado como ‘mascota’.

«Creo que estás enredando las cosas. Nunca dije mascota, sí dije juguete, pero jugando. Los dos nos hemos tirado tallas», señaló de inicio.

Luego continuó: «Tú cambiaste mucho cuando llegaste a la casa, estás muy amargado, tal vez este no es tu hábitat. Este no es el mismo Miguelito que conozco de afuera, aquí estás grave, no se te puede decir nada«.