Julián Elfenbein detalló las consecuencias que tuvo una compleja operación a la que debió someterse en el año 2004, luego que le detectaran un tumor cerebral.

Al animador participó en el último episodio de La Divina Comida, junto a Humberto Sichel, Titi Ahubert y Renata Bravo, donde se sinceró respecto a la delicada intervención quirúrgica que tuvo.

El tumor fue detectado mientras Elfenbein trabajaba en el programa Acoso Textual, en donde sufrió una caída en el estudio y, gracias a aquello, se percataron de la grave situación.

“Perder la audición, que es lo que perdí finalmente de este oído (izquierdo) era el mínimo, el desde. Yo me podía lesionar y quedar; uno, con parálisis facial, digamos, para siempre. No sé si los (médicos) que fui a ver no quisieron correr el riesgo. Y, finalmente se decide, cosa que yo no quería, operarme en Alemania. Y fue mi hermano, me reencuentro con mi papá que vivía fuera de Chile. Fue todo un tema”, comentó.

Previo a la operación, su pareja de ese entonces lo invitó a recorrer distintos países, ante el riesgo que significaba la intervención.

“Yo no conocía Inglaterra, no conocía Londres en ese minuto y ahí la Daniela, que era mi señora, me invita a antes de ir a Alemania, nos pegamos una gira. Pero es una oportunidad, porque no sabíamos lo que iba a pasar en una operación de ese nivel”, explicó.

“Una operación de 14, 15 horas, una operación que tenía sus complicaciones”, detalló.

La operación resultó exitosa, sin embargo, Elfenbein debió ingresar a terapia para volver a caminar con normalidad. “La operación fue muy larga, yo no podía caminar. Cuando despierto no podía caminar, digamos, porque dentro de los nervios uno tiene que ver con el equilibrio”, detalló.

“Tú no te vas a dar cuenta, pero de repente, si te fijas, si yo estoy muy cansado, yo tiendo… no voy a poder caminar derecho. Es muy leve, me doy cuenta yo no más, alguien puede decir: ‘está cura’o este tipo’. No, es leve, muy leve, pero son cosas que yo me doy cuenta”, comentó.