En un nuevo capítulo de “Socios de la parrilla”, Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot reunieron a dos humoristas que han triunfado desde hace casi tres décadas en los mayores escenarios del país: Dino Gordillo y Paul Vásquez.

Entre las anécdotas que contaron los comediantes, está un repaso a sus inicios. Por ejemplo, Dino Gordillo contó que cuando joven, recién llegado desde Chiguayante a Santiago, acostumbraba subirse a taxis para aparentar más de lo que era.

“Le pagaba $200 y me pasaban a dejar en taxi a la puerta del restaurante, cuadra y media. Me bajaba y el taxista me abría la puerta y me decía ‘Me avisa cuando lo pasamos a buscar, señor’. Cuando terminaba, lo llamaba, andaba cuadra y media, me bajaba y tomaba una micro para irme”, rió sobre sus inicios en la capital el humorista, que está cumpliendo 30 años de carrera en el espectáculo.

Dino, quien ha estado siete veces en la Quinta Vergara, contó que siempre se contacta con los humoristas que van a presentarse en el certamen viñamarino para desearles suerte. “Los llamo a todos. Yo siempre soy feliz cuando a alguien le va bien, cuando el otro triunfa. Las generaciones nuevas tienen que aprender de nosotros, por algo hemos llegado donde estamos”, dijo al respecto.

Para confirmar sus dichos, Diego Urrutia, triunfador de Viña 2023, dijo en un video que efectivamente Gordillo lo llamó. “No le contesté porque me estaba duchando, entonces me escribió por WhatsApp, me retó, me dijo ‘No te has subido a la Quinta y ya te creís la r…’. Después lo llamé, hablamos y me dio muchos consejos. Se lo voy a agradecer por siempre”, admitió el joven standupero, y a sus palabras se sumó Pedro Ruminot, a quien también llamó.

“A mí me gusta el stand up, pero cierto tipo de stand up. Cuando usas la obscenidad y la grosería para sacar risas, no”, sostuvo Dino sobre los humoristas de la escena actual.

Paul Vásquez y sus inicios

Paul Vásquez, en tanto, recordó sus inicios cuando trabajaba en la calle. Según contó, una vez incluso fue detenido dos veces en menos de 48 horas.

“Estábamos trabajando de payasos con el Mauri (Medina), él era el payaso Merendina. Salíamos corriendo de los ‘pacos’ por el Portal (Fernández) Concha, las chalupas nos sonaban con eco. La gente se abría, dejaba pasar a los payasos, y cuando venían los verdes, se cerraban. Pero ellos seguían el ruido de las chalupas no más”, narró «El Flaco”.

Recordando sus propios pasos por el Festival de Viña, donde ha estado 5 veces como parte del dúo “Dinamita Show” y 1 en solitario, Vásquez rememoró que antes de su primera presentación en 1996 tuvo un importante consejo de su madre. “Me dijo ‘Hijo, gánese a la galería’. Y eso hice”, reveló.

Luego, consultado por su relación con Antonio Vodanovic tras su triunfo en Viña en 1996, Paul tuvo sólo palabras de agradecimiento para el ex animador. “Antonio fue el único que vio mi problema, se hizo responsable y me llevó a una clínica”, dijo, y recordó una ocasión en que, de visita en la casa de Vodanovic en el Lago Rapel junto a varios otros humoristas, tuvo una crisis tras fumar marihuana.

“Veía al frente mío una abeja, ella me miró a los ojos y me sonrió (…) Me puse a espantarla, pero yo creía que estaba aleteando y en realidad estaba convulsionando. Me desmayé, no sé si boté espuma, les cag… la onda a todos. Antonio nunca supo”, reveló.

Adicionalmente, «El Flaco” les contó a los “Socios” que actualmente está estudiando Técnico en Enfermería.

“Yo siempre tuve el sueño de estudiar Teatro, pero no tenía plata. Ha sido una experiencia muy bonita volver a estudiar, sacarse el moho. Quiero complementar mi pega de bombero y quiero hacer mi pyme también, trabajar en una red de urgencia”, sostuvo el comediante.

Para demostrar cómo le ha ido en los estudios, los “Socios” mostraron las notas que lleva Paul en la universidad, donde destacan un 5,7 en Asepsia y bioseguridad; un 4,7 en Anatomofisiología; un 5,7 en Técnicas de cuidados básicos de enfermería y un 7,0 en Desarrollo y crecimiento personal, para dar un promedio semestral de 5,7 en lo que va del año.

Posteriormente, ya en el quincho, Dino se refirió a los graves problemas que tuvo al corazón hace tres años, cuando fue internado debido a una disección aórtica. “Si llego a morir, muero feliz”, sostuvo.

Por su parte, Paul, consultado sobre una posible reunión de “Dinamita Show”, fue enfático: “A pesar de lo que estoy estudiando, mi vida es arriba de un escenario. Sería hermoso celebrar los 30 años de ‘Dinamita Show’ juntos (con Mauricio), pero desgraciadamente no va a suceder porque no depende de mí”, admitió.

El matrimonio de Dino

Ya instalados en el living de “Socios de la parrilla” para continuar con el “Bajativo”, los comediantes revisaron sus índices de colesterol, bilirrubina, glucosa y ácido úrico, resultando Dino Gordillo como el de mejor condición física.

“Tengo un ángel, mi mujer, la Paty, es la que me cuida. Yo no como chatarra, como sano”, explicó el humorista.

Sobre la mujer a la que le pidió matrimonio en pleno escenario del Festival de Viña en 2019, y con la que aún no se casa, Gordillo sostuvo que espera finalmente contraer vínculo pronto. “En noviembre”, prometió Dino.