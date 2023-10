Comparte

Tras estar por bastante tiempo lejos de la pantalla, finalmente Fernando Solabarrieta regresó a la pantalla, aunque lo hizo como invitado de un programa.

Recordemos que el comentarista deportivo se sometió a una recuperación en México, con el fin de dejar atrás sus adicciones.

De esto conversó con Daniel Fuenzalida, en el programa «Sin Dios Ni Late», donde Solabarrieta explicó por qué decidió hacer público el tratamiento al cual acudió.

La confesión de Fernando Solabarrieta

«Me parecía (correcto) decir en lo que había estado, agradecer el cariño de mi familia, el cariño de muchos que se mostraron muy cercanos y cariñosos a mí», inició señalando el comunicador en el programa.

Luego continuó: «Yo no soy referencia de nada, tampoco un ejemplo de nada. Para mí esto es una lucha diaria, esto no ha terminado para mí, entonces mal podría mostrarme como ‘mira, esto terminó para mí, tuve un final feliz’. Esto es una lucha diaria para mí y ahí estoy, peleándola».

«La lucha diaria es preguntarte quién eres, saber por qué tu cabeza te dice cosas que no entiendes, por qué estás pensando en cosas que no debieras pensar, por qué después de todo lo que ha pasado no está todo bien», se sinceró luego.

Por último, reflexionó señalando que «la adicción tiene que ver con falta de madurez, con ser niños toda la vida, y a veces te da hasta pena perder a ese niño«.

