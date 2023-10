Comparte

Hace más de un mes atrás, el periodista Pablo Candia afirmó a «Zona de Estrellas» que Karol Lucero había recibido una oferta para ingresar nada más que al reality «Tierra Brava».

Si bien el espacio de telerrealidad ya comenzó, el ex «Mucho Gusto» no apareció en la exseñal del angelito.

Y sobre esto se refirió Karol, señalando al portal Página 7 que la información que circulaba en las redes, no era cierta.

«Me invitaron a realities cuando estaba en Yingo… de ahí nunca más. Aunque trabajé en el formato conduciéndolo en Mega. No sé de dónde inventaron esa información, pero no es verdad», afirmó Karol.

¿Casi entra a ‘Tierra Brava’?»

El comunicador también conversó sobre este tema con el portal Limalimón, en donde aclaró que sí recibió una invitación al encierro de «Tierra Brava», pero no lograron llegar a un acuerdo económico.

«Estuve a punto de trabajar en uno de ellos. Pero no llegamos a acuerdo económico que hoy es importante. Además, es en el extranjero, entonces estar fuera, tenía que valer la pena«, afirmó.

Finalmente, aseguró que se está preparando para regresar a la TV, por lo que está evaluando las ofertas que ha recibido en el último tiempo.