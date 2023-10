Comparte

Continúan los conflictos al interior de Tierra Brava y esta vez los protagonistas son Camila Arismendi, la doble de Cecilia, La Incomparable, y Fabio Agostoni.

Todo ello, cuando estaban en la actividad de conferencia de prensa, donde los participantes aprovecharon la instancia para sacar algunos trapitos al sol.

En esa instancia, le preguntaron al español por su coqueteo con su compañera y él respondió lo siguiente:

“Camila es una chica que se toma las bromas muy bien, sonríe con todo, sólo he querido pasarlo bien con ella jugando como amigo”.

Al parecer la respuesta no fue del agrado de Camila, ya que ella alzó la voz y sostuvo que el concursante no era un “hombre fuerte”.

“Desde afuera cuando usted ingresó a la casa, todos los vimos como un hombre fuerte, grande, gigante, atractivo, y pensábamos que era muy fuerte, pero no ha ganado ninguna competencia, nada”, comenzó diciendo Arismendi.

En la misma línea, agregó “individual, grupal, ni una ¿Es usted pura carcasa, un envase solamente?”.

Finalmente, Fabio no se quedó callado y le contestó duramente a su par “yo pienso que estás en otro reality, porque creo que desde que hemos empezado las competencias, lo he hecho bastante bien, he sacado bastante ventaja y demostré quién soy. Hay personas que no están muy atentas a las competencias por miedo”.