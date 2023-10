Comparte

Este miércoles diputados del Partido Socialista criticaron la gestión del Gobierno respecto de la situación en torno al asesor del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, luego de que este no asistiera a la comisión investigadora del Caso Convenios.

Al respecto el diputado Socialista Daniel Melo, señaló «tenemos que poner fin a esta cadena de errores no forzados por parte del Ejecutivo, hay un autoboicot del punto de vista de la gestión política y es el propio Presidente de la República quien debe tomar la decisión si sigue confiando o no en la capacidad política del señor Crispi, es un error haberse negado a participar en esta comisión, cuando fue citado y ahora la derecha no le puede negar la posibilidad de poder participar».

Asimismo el miembro de la comision investigadora, Marcos Ilabaca, aseguró que «Miguel Crispi tuvo que haber asistido a la comisión investigadora y no haber armado el grave problema que tiene hoy La Moneda«, señaló.

«Finalmente se configuró un problema inexistente y todo se salvaba con que el señor Crispi asistiera y respondiera las preguntas de la comisión, para no ser sido citado en dos oportunidades, donde se debió enviar antecedentes a la Contraloría, para que el Contralor señalara que es su obligación asistir», añadió.

«Es una situación lamentable, que se podría haber evitado sin la tozudez del Gobierno y de Crispi, quienes son los únicos responsables de este problema», agregó.

Finalmente los parlamentarios, esperan que «pueda comparecer en la comisión investigadora como todo chileno y chilena, como corresponde y será el Presidente de la República el que tome la decisión de si sigue confiando o no en la capacidad de gestión política de Crispi en el segundo piso de la Moneda», advirtió Melo.

Por otro lado Ilabaca, advirtió «espero que con la solicitud de asistencia se termine este capítulo y que la investigadora se ciña a velar por el objetivo que la Cámara de Diputados le mandató».