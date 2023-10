Comparte

Cuando le preguntaron a Francisco Orrego como estaba ayer en la introducción del programa «Sin Filtros», respondió que «la respuesta sincera es mal, preocupado también».

Luego, dio a conocer que «Sin Filtros» parará sus emisiones. «No sé si lo que voy a decir a continuación lo debería decir al aire, y le pido disculpas muchachos (de la producción) si estoy hablando más de lo que debería hablar y si no me corresponde a mi decirlo, pero siento que tengo una pequeña responsabilidad no solo con el programa, sino con la comunidad de «Sin Filtros», partió diciendo.

«Hoy recibí una llamada de producción en la mañana, y de verdad le pido disculpas si no puedo decir esto al aire, pero creo que tengo la responsabilidad de decirlo y «Sin Filtros» para. Paramos. Esa fue la noticia que se me entregó hoy en la mañana», continuó diciendo el comentarista político y abogado.

«No tengo mas antecedentes que eso, no tengo mayores noticias de ello, simplemente paramos«, concluyó.