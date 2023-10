Comparte

En los últimos días comenzó a circular el rumor de que habrían problemas al interior del equipo de Carmen Gloria a Tu Servicio de TVN.

Todo esto, porque en Que Te Lo Digo aseguraron que Carmen Gloria Arroyo le habría gritado a los trabajadores y que además, luego de la renuncia de un director de programación, ella habría celebrado con un champaña.

Con el fin de aclarar esta polémica, en Zona de Estrellas se contactaron con la abogada y le preguntaron sobre estos supuestos episodios.

En primera instancia, le consultaron si asistió a la fiesta de aniversario de TVN y contestó lo siguiente: “no estaba de ánimo para fiestas. Puedo ser una mujer fuerte, pero no tengo cuero de chancho, ni soy inmune a tanto ataque”.

Asimismo, Manuel González expuso que le habría escrito “es más, todo este fin de semana hice un resumen de lo que ha pasado estos meses, y lo hice con la intención de tratar de entender y ver si tengo alguna responsabilidad”.

“Y te juro que no veo más que frustraciones de otros que canalizan y me culpan a mí constantemente, y atacándome por cosas que de verdad no entiendo ni son cercanas a la realidad”, agregó.

Finalmente, le preguntaron por la supuesta celebración con la champaña y ella aseguró que ese día estuvo muy ocupada grabando.

“De verdad no entiendo la mala onda. Increíble, porque ese día grabé todo el día, hasta pasada las diez de la noche. Me parece absolutamente gratuito’”, respondió la conductora del espacio de TVN.