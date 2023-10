Comparte

Daniela Aránguiz recientemente visitó el programa «El react de la People», en el canal de YouTube de Pamela Díaz, en donde se refirió al comportamiento de Luis Mateucci en el reality ‘Tierra Brava’ de Canal 13.

Recordemos que la panelista de «Zona de Estrellas» tuvo un romance con el trasandino previo a que este ingresara al encierro.

Ahora, en específico, le consultaron a Aránguiz sobre los dichos de Mateucci, quien incluso habló de matrimonio, previo a entrar al programa de telerrealidad.

La reflexión de Daniela Aránguiz

«Ha mentido mucho ahí. Me gustaría entrar a mí a pedirle explicaciones. Le haría la misma pregunta que le hizo la Pame (Díaz). Le diría ‘ahora estoy yo aquí, responde, ya que respondiste que no sabías, ahora responde, a ver qué haces», señaló de inicio Aránguiz.

Luego, la comunicadora aseguró que Mateucci no había dicho la verdad en el encierro: «Ha mentido en varias ocasiones. No, a mí nunca me ha gustado ponerle nombre a la relación’. Mentira, me pidió pololeo todas estas veces, lo tengo hasta grabado’, precisó.

Y las acusaciones de Aránguiz no finalizaron allí, pues luego mostró un video en donde aparecía Luis, y este le consultaba si quería ser su ‘novia’.

Por último, Daniela Aránguiz compartió su reflexión sobre Mateucci: «Yo veo a Luis muy cambiado (…) Afuera es súper simpático, entretenido, ahora lo veo haciendo mucha estrategia, muy cahuinero. Yo no sé si le hizo mal el grupo en el que está o se involucró en eso. Siento que se alejó de la gente que tenía que acercarse, quizás si voy, haría eso».

Aquí puedes revisar la transmisión: