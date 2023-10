Comparte

‘Gran Hermano’ ha sufrido más de la cuenta desde su estreno. El reality ha estado marcado por diversas polémicas, además, la competencia con Tierra Brava simplemente la perdió; pero uno de los puntos que ocasionan más dolores de cabeza en la producción es el tener que hacer frente a las constantes renuncias de los participantes.

Sin ir más lejos, en la última oportunidad que se realizó un repechaje, éste debió hacerse por la renuncia de tres concursantes: Ignacia Michelson, Federico Farrell y Francisca Maira. En aquella instancia, reingresaron Raimundo Cerda, Viviana Acevedo y Lucas Crespo.

Pese a ello, a pocas semanas del reintegro de los tres concursantes, fue iCata quien desistió, dando paso a que ingresara nuevamente Fernando ‘Bambino’ Altamirano a la casa.

En ese escenario se abre la duda de quién ingresaría en caso de existir una nueva renuncia ya que, de acuerdo a las reglas, si esto ocurre, se debe buscar un reemplazo.

Lucas Crespo logró reintegrarse al reality gracias al voto de sus compañeros; en tanto, Raimundo Cerda y Viviana Acevedo regresaron gracias a la votación del público (obtuvieron una votación del 54,7% y 24,6%, respectivamente). El siguiente de la lista, -que no logró integrarse esa jornada, pero sí semanas más tarde- fue ‘Bambino’, quien consiguió el 19,17% de las preferencias del público.

Siguiendo la misma lógica, si un nuevo concursante abandona la casa por renuncia, la lista correría a Trinidad Cerda (0,99% de las preferencias).

Respecto a un posible reingreso, la tripulante de cabina conversó con Tiempo X, en donde señaló: “yo no me quedé con ganas de entrar, no me quedé con ganas de quedarme. Yo creo que a lo que yo entré en esa noche (del reingreso), fue justamente a lo que yo necesitaba hacer y eso era estar con las personas que quiero, arreglar las cosas que yo tenía pendiente con ellas y, de alguna manera, irme en paz e irme con amor”.

“Yo sé y estoy súper consciente de que, si hay otra renuncia más, la próxima persona en ingresar sería yo. Por lo tanto, te lo digo así, por mí que no renuncie nadie más”, enfatizó Cerda

Sin embargo, si aquello llega a ocurrir “y por default tengo que entrar, lo haría, pero más que nada por un compromiso que tengo también con el canal, con el programa. No tanto por decisión propia, sino que un poco por acompañar al programa y si lo llegase a hacer, lo haría con amor y lo tomaría como un desafío”, añadió.