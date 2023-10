Comparte

Una vez más se produjeron peleas en una de las fiestas de Gran Hermano, la cual en esta oportunidad tuvo como protagonistas a Constanza Capelli y Hans Valdés.

La situación ocurrió luego de que la bailarina tuviera un pequeño cruce con Alessia, la cual fue defendida por Raimundo.

Fue así como Hans aconsejó a Raimundo: «Preocúpate de la Ale no más y que esté bien, no si le haya afectado el comentario cul…«, aludiendo a las palabras de Coni.

Fue en ese momento donde la joven escuchó esto, y optó por acercarse a los dos participantes. «¿Qué pasa Rai? ¿Están hablando de mí?«.

«¿Están hablando de mí?»

Ante esto, el ingeniero agrónomo replicó: «Buena onda nomás, pero no necesitamos a nadie más. Gracias por su participación, no estoy ni ahí«.

Tras esto, Capelli arremetió contra Raimundo y también Hans: «Rai par,a y tú Hans también», le dijo la joven a ambos, lo que provocó una réplica oriundo de Constitución: «¿Pero qué tengo que ver?, estoy hablando con el Rai», aclaró.

Sin embargo, Capelli continuó con su molestia: «Te pones a reír. No Hans, cuando a la Scarlette la están hueveando porque le gustas, tú llegas y… Te cagas de la risa de ella. Eso es feo«.

Hans no guardó silencio y le respondió: «Quieres puro pelear, ya córtala. Conmigo no, de verdad. ¿Qué sabes tú si me río de ella?, ¿estás en mi mente?, ¿quieres pelear conmigo?«.

Finalmente Coni continuó la pelea con Raimundo y Alessia: «Me van a perdonar, pero para mí que se rían… Te cagas de la risa y avalas cosas que sabes que están mal«.