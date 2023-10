Comparte

Han pasado solo unos días desde que iCata renunció a Gran Hermano, relatando que su experiencia no fue lo que esperaba, optando por abandonar la competencia y priorizar su salud mental.

Ahora, a través de una transmisión en vivo, se refirió a su paso por el reality de CHV, donde apuntó contra Sebastián Ramírez, sosteniendo que su comportamiento influyó en su abrupta salida.

«Sin el Seba, probablemente hubiera aguantado mucho más tiempo en el reality, siendo súper honesta«, inició comentado en la transmisión.

«Me asustaba el Seba, me daba mucho miedo»

Tras esto, apuntó a que compartir pieza con Ramírez, le afectó bastante: «Yo creo que desde que el Seba se cambió de pieza (a la suya), mi salud mental comenzó a empeorar por 1.000. Muy rápido, fue muy difícil la verdad«.

«Me asusté. A mi me asustaba el Seba, me daba mucho miedo, por eso trataba de tenerlo como de lejitos y en la buena. Porque la agarraba contigo y… no sé, a mi me asustaba bastante la verdad y lo comenté con la Coni», añadió.

Por último, incluso señaló que en algunos momentos prefería hacerse la dormida, con el fin de que Sebastián no se relacionara con ella: «Yo no dormía, me hacía la dormida para que no me molestara«.