El diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, aseguró en «La Mañana de Agricultura» que «hay una deshonestidad por parte de la izquierda y el oficialismo en cómo ellos han abordado el proceso constitucional».

Esto lo dijo por la posición de «En Contra» que ha tomado ese sector en cuanto al plebiscito del 17 de diciembre.

«Nosotros nos sentamos a la mesa cumpliendo con nuestra palabra desde Chile Vamos, garantizando y viabilizando un segundo proceso constitucional, del cual además fuimos criticados muy fuertemente por los sectores Republicanos, que lamentablemente no se sentaron a la mesa para poder construir estos 12 bordes que también se han aplicado», dijo.

Al contrario, señaló, la izquierda «desde un principio le pusieron trabas al proceso. La propia presidenta del Partido Socialista caricaturiza el proceso, poniéndole piedras, diciendo que esto no es un proyecto constitucional sino una ‘Kastitución’, pretendiendo hacer ver algo que, a mi juicio, no es real, que esta es una Constitución solo de derecha, prácticamente partisana, en la cual ellos mismos se cerraron».

«Yo creo que partió mal porque ellos no supieron ver algo que es obvio y que es real: la izquierda en este país es minoría, no es mayoría. Y su proyecto ideológico es un proyecto que no es sintonía del país», concluyó.