En los últimos días, la periodista iCata se ha referido a cómo fue su paso por el reality Gran Hermano, espacio al cual renunció hace menos de una semana.

La también influencer conversó con Publimetro, en donde se refirió en esta ocasión a Estefanía Galeota, exparticipante que en la oportunidad criticó el aspecto de iCata, sosteniendo que «debía arreglarse más para el programa en vivo».

¿Qué dijo iCata?

Tras ser consultada sobre el tema, la joven señaló que este mensaje «fue un comentario que no debería haberse expresado. Mejor se lo hubiera guardado si no lo pensaba«.

Recordemos que Estefanía culpó a la producción de Gran Hermano sobre este mensaje, señalando que desde el canal le habrían pedido que le enviara este mensaje a iCata.

«Al final Gran Hermano a mí no me dijo nada, y si me hubiesen dicho que me cambiara de ropa me hubiese ido del programa. Nunca he cambiado mi estilo, y no lo haría por un programa de televisión», fundamentó la influencer.

Aún así, Catalina señaló que el comentario de Galeota le afectó a nivel de autoestima: «En su momento sí me dolió. No lo entendía mucho. Cuando entré, sabía que mi estilo era muy diferente al de las otras chicas. Me sentía inferior, me sentía fuera de lugar«.