Durante la jornada de hoy en ‘Tierra Brava’ se vivirá un tenso momento, luego de que Daniela Castro y Junior Playboy tuvieran un altercado.

La situación fue enseñada en un adelanto que lanzó Canal 13, donde el rubio arremetió contra la ex ‘MasterChef’, luego de que esta supuestamente lo tratara de «ladrón».

Si bien Pamela Díaz intentó calmar la situación, Junior Playboy habría continuado: «No, ella está hue… desde temprano. Hue… con la piña todo el rato, me trató de ladrón«, repasó.

«No, yo he escuchado todo… no te pongas pesado porque con lo que estás haciendo estás pasando a llevar a alguien«, defendió Pamela Díaz a Daniela Castro.

Tras esto, Junior Playboy señaló que «hay que medir las palabras», mientras que la rubia afirmó que «fui súper respetuosa contigo».

«Me trataste de ladrón, loquilla», le recriminó Junior Playboy, mientras que Castro aclaró: «Te dijiste que robaste, no te dije ladrón, ¿qué es sacar algo que no es tuyo? Así que deja de molestarme, Junior. He sido bastante respetuosa contigo«.