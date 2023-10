Comparte

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este miércoles en un discurso a la nación que no explicará «las razones» para dar ‘luz verde’ a la esperada ofensiva terrestre sobre la Franja de Gaza.

«Nos hemos fijado dos objetivos: eliminar a Hamás y hacer todo lo posible para devolver a casa a los secuestrados. Nos estamos preparando para una entrada terrestre. No especificaré cuándo ni las razones que se tengan en cuenta», ha señalado, según han recogido varios medios israelíes.

Esto se produce después de que varios periódicos estadounidenses, entre ellos el diario ‘The Wall Street Journal’, informaran de que Israel ha aceptado retrasar la incursión para que Estados Unidos pueda desplegar nuevos sistemas de defensa aérea con el objetivo de proteger a sus tropas desplegadas en Oriente Próximo.

Sin embargo, otra fuente del Pentágono ha desmentido a la cadena de televisión Al Yazira esta versión y ha recalcado que no solo no han tenido conocimiento de ninguna solicitud relacionada con estas operaciones, sino que además Washington no determina el momento ni la forma las operaciones de las fuerzas israelíes.