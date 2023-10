Comparte

Todo apunta a que la ‘Familia Lulo’ se acabó. Esto, luego de que hace unos días Francisco Arenas arremetiera contra Constanza, tildándola de «agresiva». Pero esto no habría terminado allí.

Ahora el ‘Papá Lulo’ fue nuevamente foco de críticas, luego de que le entregara una agresiva respuesta a Jennifer Pincoya.

La situación se dio luego de que la oriunda de Chiloé saliera de la casa al patio, para tomar desayuno.

«Hola, Lulo… está helado, si acá está fresco«, opinó Pincoya sobre el clima, recibiendo una inesperada respuesta: «No sé po, cosa tuya«, replicó Arenas.

Ante esto, Pincoya le respondió: «Ay, ya, empezó el enfermo«, mostrándose sorprendida ante esta réplica.

La molestia de ‘Papá Lulo’

Sin embargo, este comentario solo empeoró la situación, donde Pancho le respondió: «¿Por qué enfermo? Si estás diciendo que acá está fresco es cosa tuya. ¿Qué quieres que haga yo?«.

Ante esto, la mujer solo le explicó su intención: «Es que yo no quería tomar desayuno sola«, pero Pancho Arenas siguió en su postura: «Ya, pero no me digas enfermo, si solo estoy diciendo que es cosa tuya«.

El momento se viralizó en las redes sociales, donde los cibernautas criticaron a Arenas, catalogándolo de «violento y agresivo» y que se está «sacando la careta«.

Aquí puedes ver el momento: