Recientemente, Carolina Molina participó como invitada en Sin Dios Ni Late y habló con Daniel Fuenzalida sobre diferentes episodios de su vida.

En ese sentido, la “rancherita” se refirió a la relación que tuvo con Arturo Vidal “lo ideal es escoger lo que uno quiere hacer y no que te mantengan y te dejen callada”.

Tras ello, aseguró que nunca más se volvería a involucrar en un romance con algún futbolista.

En la misma línea, recordó que Vidal la invitó a irse con él a Alemania, pero ella decidió quedarse, ya que estaba enfocada en su música.

“Mis sueños, mi trabajo, que nadie me truncara”, comentó.

Por último, reveló que con el fin de aclarar algunos rumores sobre su vínculo se juntaron en una fiesta.

“Mi idea fue hablar con él y aclarar los cahuines de gente que le decía cosas de mí y gente que me decía cosas de él”, sostuvo.

“Vi cosas que no quería ver. Yo estaba soltera y me invitó a una fiesta con más gente. Su intención era clara. Habían hartas colombianas y venezolanas. No estaba cómoda con el ambiente”, cerró.