Daniela Aránguiz aprovechó su espacio en Zona de Estrellas para comentar “sin filtro” la participación de Amparo Noguera en la apertura de Santiago 2023.

En primera instancia, sostuvo que para ella podría haber sido otro el referente idóneo para ese momento “un Pedro Carcuro ponte tú, lo hubiera puesto ahí, que tiene dicción, es periodista deportivo”.

“Yo creo que la Amparo está perfecta para los Premios Caleuche, para todo lo que quieras que tenga que ver actuación, pero no para abrir algo que es deportivo, teniendo tantos referentes en Chile”, explicó Aránguiz.

“Yo creo que ella no va ni al gimnasio, no sabe levantar ni una pesa”, sentenció.

Tras ello, Hugo Valencia salió en defensa de Noguera y argumentó que posiblemente la hayan elegido, porque al ser actriz se maneja con la interpretación y la dicción.

“Entonces los deportistas no pueden hablar, eso estás diciendo”, le contestó Aránguiz.

Luego, insistió “estás diciendo que Nicolás Massú no sabe hablar, o que Fernando González no sabe habla”.

Por último, la panelista expuso que para ella era impresionante la forma en la descalificaban a los deportistas en el país.

“No lo puede entender, no me cabe en la cabeza que están dejando entrever que no tienen idea, están diciendo que no se pueden memorizar un texto, pero por favor, de qué estamos hablando”, cerró.