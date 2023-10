Comparte

Continúan los rumores en torno a los realities, puesto que Gran Hermano y Tierra Brava están usando sus mejores estrategias para conquistar a los televidentes.

En ese sentido, Cata Vallejos, quien está alejada de la televisión, habló con AR13 y reveló que le habrían ofrecido sumarse a un encierro.

Frente a ello, dio a entender que se trataría de Gran Hermano, puesto que dijo que si hubiese sido de competencia quizás habría aceptado.

“La verdad el que me ofrecieron no iba mucho conmigo, así que les dije que no. Obviamente estoy dispuesta a escuchar lo que se ofrece, pero sin pasar por encima de lo que a mi me gusta”, comentó.

Finalmente, recalcó que estar encerrada en una casa no va con ella “si te digo la verdad si me ofrecieran tipo competencia podría ser, pero estar en una casa encerrada no va para nada conmigo”.