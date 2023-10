Comparte

Adriana Barrientos habló sobre su relación con Pamela Díaz, dejando claro que “yo no la puedo ver a ella y ella no me puede ver a mí”.

En el último capítulo de Zona de Estrellas, la ‘Leona’ aseguró que la enemistad entre ambas aún se mantiene y que no tiene intenciones en llevarse bien con la ‘Fiera’.

El tema salió a la luz cuando el periodista del programa, Jon Reyes, comentara que la participante de Tierra Brava habría buscado resolver algunos problemas que tuvo en el pasado con figuras de la farándula, incluyendo a Barrientos.

Sin embargo, según la interpelada y panelista del espacio, las diferencias están lejos de terminarse.

“Yo no la puedo ver a ella, y ella no me puede ver a mí (…) Incluso cuando hubo un poquitito de buena onda… A mí me pareció re feo que comenzara con la tontera de que me iba a presentar a Esteban Paredes, y después ella en la discoteque se sirve la parrillada entera”, señaló.

“En general, no hay ninguna buena onda. Pamela en un momento sí intentó acercarse a mí, yo no me acerqué a ella, y quiero que quede claro que no va a haber buena onda, ni ahora, ni nunca. A mí no me cae bien Pamela Díaz, no la paso. Y ella no me soporta a mí, yo no la soporto a ella. El día de hoy no hay ni un ‘hola’ por cortesía”, agregó la ‘Leona’.