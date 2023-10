Comparte

Cony Capelli confesó que tuvo un fugaz romance con un ex chico reality que habría participado de ‘1810’ y que la relación llegó a su fin luego que el rostro la dejara ‘plantada’ en una cita.

Según recopiló Página 7, la bailarina le contó a sus compañeras Skarleth Labra, Viviana, y Scarlette Gálvez detalles de la corta relación.

“Yo estaba saliendo con este ex chico reality y el loco me había dicho veámonos en este club a tal hora, espérame ahí y cuando llegue entramos juntos”, comenzó relatando.

La bailarina llegó al local acordado, lo esperó por cerca de 40 minutos, pero el sujeto -de quien no dio el nombre- no llegó. “Le hablaba, le llegaban los mensajes, pero no me hablaba. Me empecé a preocupar, una hora esperando”, sostuvo.

Tras esto, fue a hablar con uno de los guardias de seguridad del recinto, quien le dijo que el ex ‘1810’ ya estaba en el interior del recinto, por lo que ella ingresó a buscarlo. “Cuando entro me voy al segundo piso para mirar desde arriba y poder cachar en qué estaba, y estaba con otra mina”.

“Él me vio, pero me hizo como que no me conocía (…) De ahí nunca más nos vimos. Yo le dije ‘eres muy maricón’ (sic). Se hizo el hueón (sic) pero me sentí avergonzada, tengo que decir”, cerró la participante de Gran Hermano.