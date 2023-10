Comparte

Este lunes, un nuevo capítulo de “Tierra Brava” mostró un nuevo “Cara a cara” donde se decidió al tercer nominado de la semana en el reality de Canal 13.

Max acepta a Fabio, no a Junior

Tras su tensa pelea de ayer, Fabio y Max, instados por Arturo, limaron asperezas en una conversación en el patio. “Lo que tú me hiciste era para tomármelo en serio”, le reclamó Fabio al chileno sobre la patada con que lo recibió en la actividad de hace dos semanas, y agregó que lo de ayer “fue una idiotez, fueron risas”.

Junior llamó también a Max para reconciliarse con él, pero éste, aconsejado por Pamela, Botota, Arturo y Jhonatan, no quiso acercarse. “Para mí son todos títeres que lo manejan así, está manejado por una persona, que no quiero decir nada más”, se quejó Junior después con Fabio y sus amigos.

Un nacimiento antes de lo esperado

La vaca preñada de “Tierra Brava” finalmente dio a luz antes de tiempo, y los participantes del reality, especialmente Junior, fueron los encargados de asistir el nacimiento del ternero.

En un emotivo momento, todos aplaudieron a Junior por su labor, antes de que llegaran Gonzalo y el capataz para felicitarlos. “Es lo más parecido al nacimiento de un hijo. Ando medio sensible”, sostuvo Junior acerca del pequeño ternero, al que bautizó “Thor”, y Shirley se encargó de amamantarlo por primera vez.

Un partido que terminó a los empujones

El deporte llegó a la casa con una actividad animada por Matías Vega donde ambos equipos armaron grupos mixtos para jugar un partido de fútbol dentro de pelotas gigantes, a cambio de un premio para los ganadores.

La tensión se inició cuando Chama reclamó repetidamente que sus compañeros la golpeaban muy fuerte, y terminó sacándose la pelota y empujándolos a todos indiscriminadamente. Pamela, quien terminó en el suelo, se sacó también la pelota y la encaró.

“¿Por qué me pegas si yo no te pegué?”, le dijo “La Fiera”, y se acercó rápidamente a la venezolana, dándole un empujón, tras lo que Chama dijo que Pamela le pegó en la cara, y ambas mujeres se enfrascaron en una fuerte discusión.

“Si te pego, te pego ahorita y te mato, pero no soy vulgar como tú”, le gritó Chama en el momento más álgido. “Nunca le pegué en la cara, eso es mentira”, se justificó luego Pamela con Eva, y se mostró asustada de terminar amonestada por la acusación de Chama.

Gracias a los goles de Junior Playboy, el equipo rojo se coronó como triunfador del partido, y se ganó un cooler lleno de helados.

Guarén es nominada por sus compañeros

Al introducir el cuarto “Cara a cara” del reality, Sergio Lagos comunicó a todos que, por lo ocurrido en el partido de fútbol, Pamela será amonestada teniendo que dejar la habitación VIP hasta la próxima competencia por equipos.

Botota, nominada por competencia en su equipo, dijo estar “histérica” porque no quiere irse.

En tanto Shirley, nominada por su equipo, consultada sobre la persona a la que más extrañará si es eliminada, confesó que Max es la persona que más le importa en el encierro.

“Creo que tengo una conexión interesante con él, quiero seguir conociéndolo, pero también tengo mis tiempos. Siento que me entiende, y si no me entiende, buscaré a otro”, sostuvo la peruana.

Guarén concentró la mayor parte de los votos, incluso de Fabio, siendo de su propio equipo. “Me equivoqué contigo al defenderte. Vas a ir cortando la cabeza de cada uno hasta ganar solo. No te encuentro buen capitán y no quiero que seas más mi líder”, dijo ella, y lo votó de vuelta.

Arturo, en tanto, votó a Luis, tras su tensa pelea de ayer. “Este no es tu formato de reality, estás acostumbrado a los de pareja, siempre tienes una mujer que te hace brillar, en este encierro no vas a brillar nada porque no es lo tuyo”, le dijo Longton.

“Lo único que haces es dormir, te bajaste del auto y te lesionaste, eres muy malo. Cuando estuviste en realities era en la TV en blanco y negro. No ganaste ninguno, yo sí gané uno. Ojalá me saques y así puedas ser una leyenda”, se burló el argentino.

Max, por su parte, votó a Junior, demostrando que la enemistad entre ambos crece y crece. Junior, por su parte, hizo una “mención” a Arturo y le regaló un bastón pintado por él mismo para burlarse de él.

Longton respondió poniendo el bastón en el fuego. “Que siga el payasito”, dijo Arturo. “Yo te voy a mostrar quién es el mejor, el papá de los realities”, respondió Playboy.

Chama dijo que iba a votar originalmente por Pamela debido al incidente del partido, pero votó por Guarén igual. “Te voy a eliminar. Si me ponen a competir contra ti, adiós”, afirmó, desafiante, la venezolana.

“Es la última vez que nomino por equipo, a partir de la próxima semana voy a nominar por mi propia decisión”, anunció Eva Gómez al emitir su voto, que también fue a parar a Guarén. Esto porque la sevillana había afirmado antes que quería votar por Max.

Tras resultar nominada por sus compañeros con un total de 9 votos, Guarén dijo que espera “demostrarle al equipo rojo, a mi gran capitán que tengo al lado y a todos los que me ven como una persona débil o como una niñita, que a veces las niñitas tienen un monstruo adentro”.

Decepciones y reconciliaciones

Justo antes del “Cara a cara”, pese a haber quedado sólo como amigos, Pamela y Jhonatan se besaron y se mostraron muy cariñosos nuevamente.

“Está bien demostrar un poco de afecto”, indicó Jhonatan, a lo que “La Fiera” le dijo “te extrañé” al modelo, y éste respondió “Yo también a ti”.

En tanto, conversando tras la ceremonia, Miguelito se mostró decepcionado de que Shirley no lo nombrara como uno de los participantes a los que va a extrañar si se va. “Si no la sacas, me enojo contigo”, le dijo a Guarén, en alusión a la competencia de salvación de mañana.

Por su parte, Arturo también mostró su decepción con Junior por el incidente del bastón. “Yo pensé que lo conocía, pero me di cuenta que no lo conozco nada. Me calenté con lo del bastón no porque me trate de viejo, sino porque tenía escrito ‘Tongton’”, comentó.