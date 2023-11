Comparte

El pasado miércoles, en un nuevo capítulo de Tierra Brava, la médium Soraya de los Ángeles ingresó al reality con el fin de comunicarse con los muertos, utilizando tecnológicos artefactos.

De esta forma, la mística aseguró detectar varios espíritus en las instalaciones, como un niño y un joven que falleció de manera trágica.

Tras esto, utilizó un aparato llamado ‘portalbox’, con el cual captó voces del más allá, centrándose en Botota Fox.

El mensaje a Botota Fox

No pasó mucho para que la mística le dijera que esta voz es la de su madre fallecida, quien le pedía perdón. «Te ama, dice que se divirtió mucho ese día. Ella siente que antes de su partida tú ya sabías, y que no fue del todo sorpresa«, reveló la médium a la concursante.

Ante las palabras, Botota reaccionó: «Hoy cumple 20 años muerta, la amo mucho. Todavía me acuerdo de su olor, de la textura de sus manos y de su voz. Todos los días trato de recordarla».

Luego se refirió a la médium: «Me trajiste mucha paz. Yo me sentía muy angustiado, lloré mucho. Y ahora es como ‘Que la vida me sorprenda«.