Recientemente, en una capítulo de Tal Cual de TV+ estuvo presente como panelista Paty Maldonado y tuvo una extendida conversación con los animadores, Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela.

En la instancia, la opinóloga comentó que en un almuerzo el productor ejecutivo del canal, Gonzalo Cordero, le habría pedido una ayuda, ya que al parecer tendrían problemas económicos.

“El canal necesitaba una ayuda de parte de nosotros, que hiciéramos todo lo posible para que esto siguiera. Que si nosotros nos íbamos al chancho, esto podía terminar, no era la idea porque había gente que vivía de esto. Hay muchas familias detrás de esto”, aseguró que le habría dicho Maldonado.

Tras ello, sostuvo que ella le respondió lo siguiente: “No hu… más, ya bájame el sueldo, conche…” y después aclaró que tiene contrato hasta el 2024.

En la misma línea, Raquel aprovechó el momento para revelar que ellos cuando van a grabar a la estación televisiva tienen que pagar estacionamiento.

“Lo bueno es que tú no vas a pagar estacionamiento porque como chocaste, no tienes auto. Desde enero, nosotros tenemos que pagar estacionamiento. Todos los rostros o la gente que trabaja acá, porque rostros ya no habemos, tenemos que pagar”, añadió la conductora.

Finalmente, en medio de las risas, José Miguel Viñuela bromeó al respecto “siento que entre los tres vamos a tener que hacer una vaca para ayudar a Gonzalo”.