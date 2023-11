Comparte

Fernando Solabarrieta se encontraría viviendo solo en un departamento en la capital y desde la prensa farandulera apuntan a un presunto quiebre en la relación con la periodista Ivette Vergara.

La información fue dada a conocer por Cecilia Gutiérrez en la última transmisión del programa Sígueme de TV+.

“Yo he estado reporteando esto toda la semana, porque me llegó el dato de que él estaba viviendo solo en un departamento. Pero yo le he preguntado ochenta y cinco mil quinientas veces a Fernando Solabarrieta y me deja el visto”, partió asegurando la farandulera, agregando que “es un rumor que está hace semanas circulando, él no lo contesta”.

Ante el comentario, el panelista Sergio Maraboli preguntó si “¿estarán juntos o no estarán juntos?”.

“Pregunté en TVN y me dicen que Ivette habla con mucha normalidad respecto a Fernando, como que está todo bien, que no están separados. Entonces, yo llegué a pensar que a lo mejor él tiene un departamento que ocupa de vez en cuando, no sé”, explicó la comunicadora.

En ese sentido, señaló que “hay varias personas que prefieren trabajar solas, no sé. Le he preguntado 15 veces y las 15 veces me dice ‘estoy grabando’ y no me contesta”.