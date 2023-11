Comparte

Helhue Sulkni reflexionó sobre la vida en soledad que, a veces, debe enfrentar: “así es la vida”.

La abogada subió un video en Instagram, en donde explicó que en ese preciso instante se encontraba sola: “¿Por qué estoy sola? Porque tengo tres hijas, las cuales cada una hace su vida, pero no me importa, filo. Es lo que yo elegí, porque yo me separé”.

“Me casé en Punta Cana, me casé en Venecia, y ahora estoy sola, pero no me importa, así es la vida. Es lo que yo escogí por ser una hueo… empoderada, que se las puede todas, que no llora”, agregó la leguleya.

Tras ello, contó que sus tres hijas estaban pasando el sábado con sus respectivas parejas y que, incluso, una de ellas, ya no vive con la defensora y que está ad portas de contraer matrimonio.

“Esta es la vida que me toca llevar, sola (…) estar sola no es tan malo porque yo lo elegí. Igual es triste después de haber creado toda esta hue… No sé pa’ qué, para estar sola. Pero, mala cuea’ no ma’, así es la vida”, agregó.

Helhue más tarde confesó lo conmocionada que estaba ese día. “Hay que ser fuerte, tuve ganas de llorar denante, pero me aguanté porque ¡no se llora, hueo…! ¡No hay que llorar! ¡No hay que ser débil! Porque llorar es ser débil, la tía Helhue no es débil, pero igual me da pena porque estoy sola”, culminó.