Diana Bolocco utilizó sus redes sociales para alertar a sus seguidores por una estafa que circula en internet, la cual utiliza la imagen de la presentadora televisiva e hizo un llamado a no caer en el engaño.

La animadora comenzó señalando que, “al principio no había puesto mucha atención, la verdad no le había dado ninguna importancia, pero me ha llegado por tantas partes, que me veo en la obligación de desmentir”.

La estafa una presunta entrevista realizada por Eduardo Fuentes. Bolocco señaló que, pese a que las imágenes son reales y fueron tomadas hace casi un año en el programa ‘Buenos días a todos’; el contenido de la entrevista es totalmente falso.

En el contenido en cuestión se trata de un engañoso ‘método para generar ingresos’. “Supuestamente, es el método que yo he utilizado para ganar dinero. Eso es una estafa. Por favor, no presten atención”, advirtió la animadora.

“No tengo ningún secreto de ese tipo, que esté en condiciones de compartir. Así que no crean, no caigan”, concluyó.

Cabe recordar que el otro involucrado en el contenido engañoso, Eduardo Fuentes, la semana pasada también dejó un mensaje advirtiendo la circulación de una estafa por internet utilizando su imagen.