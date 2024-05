Comparte

La expareja brasileña de Eduardo Vargas confirmó la indisciplina de parte del plantel de la Selección Chilena en la Copa América 2021, donde La Roja llegó hasta cuartos de final de la mano de Martín Lasarte.

Hablamos de Daniela Colett, quien en el reality de Canal 13 ‘Ganar o servir’ contó que en la concentración de Chile entraron mujeres a compartir con los jugadores en plena competición y burbuja sanitaria por el Covid-19. De esta forma, desmintió la versión oficial, la cual confirmaba la transgresión de la medida, pero por un peluquero de los seleccionados.

La revelación la entregó Colett para explicar que el detonante de su separación con el delantero fue “cuando pasó lo de la Copa América, que les llevaron mujeres al hotel y salieron fotos de Eduardo con otras chicas”.

Además, añadió que “yo le dije que ya había perdonado una infidelidad, pero no le iba a perdonar una segunda vez. Porque cuando yo digo que me voy, me voy, y sin regreso. Un bye bye es para siempre”.

“Lo que más motivó mi separación de Eduardo, además de las infidelidades, fue que cuando regresamos a Brasil, yo quería volver a trabajar y él empezó a molestarse mucho con eso, porque quería que yo fuera dependiente de él. Empezamos a pelear mucho por eso, yo iba a reuniones y él me llamaba para controlarme”, sentenció Daniela Colett.