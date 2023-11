Comparte

En el último capítulo de Tierra Brava se vio el ingreso de la actriz Nicole Block y su debut en la competencia, el cual estuvo marcado por su descompensación.

Todo esto, porque la nueva jugadora apenas llegó a la casona debió enfrentar su primera prueba con el equipo rojo y le tocó hacer la parte más difícil, ya que debía nadar por una piscina, lo que la dejó exhausta y tuvo que ser atendida por el personal médico.

“En la primera competencia jamás pensé que tenía que salir de la piscina, yo pensaba que era nadar de lado a lado no más, no que tenía que tirarme, nadar, salir, tirarme, nadar, como 40 veces. Levantarse con todo el equipamiento mojado 40 veces con tu propio peso era como too much”, comenzó diciendo.

Me desmayé

Tras ello, añadió “a la quinta ya estaba muerta. Casi me muero, yo creo que es la vez que me he sentido peor físicamente en mi vida, fue con paramédicos y todo. Yo me desmayé, me acuerdo que me hablaba la Eva y la Chama y ¡pum!, me caí, y de ahí no me acuerdo más”.

Luego, explicó que para ella todo fue muy complejo, ya que no sabía qué hacer, puesto que era primera vez que competía con su equipo y no quería dejarlos mal, pero después su capitán, Luis, sostuvo que la culpa fue de él al ponerla en el tramo más complicado.

“Lo último que recuerdo es que dije ‘No puedo tirar el coco’, estaba en la orillita, había salido recién, me decían ‘¡Tírate!’, y me desmayé. Después desperté y me contaron que había perdido mi equipo por mi culpa”, detalló.

Finalmente, recalcó que si bien su equipo perdió, sus compañeros no le echaron la culpa “no me lo recriminaron tanto porque el capitán dijo que había sido culpa de él por tema de estrategia, que se preocupó más de las otras partes y no calculó que eso era lo más complejo y que eran 40 vueltas. Y yo decía que podía hacerlo porque sé nadar, pero no caché que había que salir y que había que llevar el coco. Fue un fiasco”.