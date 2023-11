Comparte

Recientemente, Julia Fernandes sorprendió a sus seguidores en las redes sociales tras revelar que estaría lidiando con un complicado momento.

Todo esto, porque la brasileña lleva ya un buen tiempo intentando tramitar su visa definitiva en Chile y se ha tenido que enfrentar a varios inconvenientes.

“Chicos estoy esperando mi visa definitiva a 4 años, quizás un poco más… 15 de septiembre recibí un papel diciendo que se me había sido concedida la visa definitiva y que debería hacer el estampado electrónico”, comenzó escribiendo.

Tras ello, explicó su situación “el estampado electrónico nunca estuvo disponible… tuve que seguir contactando abogados para solucionar el problema, he gastado millones en este proceso. Mi estampado nunca salió, ya fueron mandadas cartas a extranjería y ahora mi visa va a ser cancelada por falta de estampado que nunca fue liberado en la página”.

“Estoy desesperada… es simplemente impresionante el desorden, conozco personas que entran con “visa en trámite” falsificados, nadie dice nada, es desorganizado y me parece muy corrupto también (parece)”, agregó.

Por último, comentó todos los problemas que le ha traído estar en esta condición en el país y recalcó que esto le estaría afectando de gran manera.

“Alguien me puede ayudar por favor, que tengo tres abogados y ellos ya no saben qué hacer, estoy en Chile a 10 años y jamás he tenido visa definitiva, no puedo arrendar un depto, no puedo tener cuenta en banco, no puedo cambiar mi número de celular, no puedo abrir un negocio, no puedo hacer nada, la impotencia me está matando”, cerró.